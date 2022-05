Excédés par la vitesse des automobilistes, ils installent de faux radars !

Sitôt aperçu, sitôt nous freinons. Personne ne souhaite être flashé sur la route par un radar automatique. Cet objet si dissuasif attise les convoitises de certains villageois. A défaut d'en disposer d'un dans leur quartier, ils décident d'en installer un faux !

Mais sont-il plus vrais que nature ? Nous nous sommes rendus à Perwez pour le vérifier de nos yeux. La ressemblance est bluffante. Benoît Godart Porte-parole de l’institut Vias : "On a deux ronds devant et derrière, ça nous fait penser qu'il y a une caméra à l'intérieur et qu'on peut être flashé dans les deux sens. On retrouve les lignes jaunes et noires qui nous font directement penser à un radar."

Et légalement, qu'en est-il ? Et bien c’est légal si le radar est placé dans une propriété privée, dans le jardin par exemple. Par contre ce type de radar ne peut se trouver sur la voie publique.

Au niveau du coût, compter une centaine d'euros pour en réaliser un.