Examens oraux, entretien d’embauche : comment maitriser son trac ?

Pour certains, prendre la parole en public est un vrai challenge. Et cela peut avoir des conséquences difficiles à gérer. Certains étudiants paniquent à l’idée des examens oraux, ce stress diminue leur capacité à étudier et à se concentrer, ils apprennent moins bien, il arrivent moins prêts à leur examen oral, qu’ils réussissent donc moins bien que l’examen écrit et cela confirme leur pensée de départ : je ne sais pas m’exprimer en public. C’est un cercle vicieux, explique le Dr Caroline, psychiatre.

Ces personnes là vont reporter leurs angoisses plus tard dans la vie active, quand ils devront passer un entretien d’embauche par exemple et que cela leur rappellera les angoisses des examens. Et ainsi le cercle vicieux peut s’alimenter de prises de parole en public en prises de paroles en public

D’abord, rassurons-nous, cela arrive à tout le monde. Une certaine dose de stress avant un examen oral est nécessaire, l’adrénaline qui court dans nos veines nous rend plus alerte et augmente l’oxygénation et l’arrivée de sucre dans notre organisme mais aussi dans notre cerveau pour le rendre plus affuté. Là où ça pose problème c’est quand ce stress prend toute la place et nous paralyse.