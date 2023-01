Examens du supérieur : des étudiants en auberge de jeunesse, à l’hôtel, ou chez des amis

Mais si l’on ne peut pas dormir chez des amis, il reste une autre solution : celle de l’hôtel, ou de l’auberge de jeunesse.

Kévin Tremerie est animateur et réceptionniste à l’auberge de jeunesse de Mons, au pied du Beffroi. Et il voit débarquer plusieurs étudiants, en examens : "On a pas mal d’étudiants qui viennent de plus loin, pour être en sécurité et travailler sans stress. Ils viennent 2 ou 3 jours, selon leur nombre d’examens. Certains restent même une semaine ou deux, ils sont alors à l’auberge la semaine, et repartent chez eux le week-end".

Ces jeunes peuvent alors choisir une chambre privée, pour plus d’intimité ou de calme, ou bien un dortoir, plus économique.