Examen de médecine lundi et victoire au Tour d'Andalousie mercredi: qui est le jeune Belge Rune Herregodts?

La victoire mercredi à la 1e étape du Tour d'Andalousie n'est pas sa première victoire professionnelle. C'est même... sa deuxième victoire de suite. Il s'était effectivement imposé l'an dernier lors de la dernière course planifiée à son calendrier, le Tour de Drenthe.

Déjà sur cette course il était parti dès le début de l'épreuve, après 10 kilomètres, et avec deux comparses. Il a résisté dans le final au peloton, réglé 13 secondes derrière lui par Andrea Pasqualon devant Dylan Groenewegen.