Examen d’entrée de médecine : seuls 333 lauréats sélectionnés, le plus bas taux de réussite de ces dernières années

"Quand on voit la différence du taux de réussite, les filles réussissent pratiquement trois fois moins bien que les hommes" précise la directrice de la communication de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), Fleur Jasoigne. "Donc on peut se poser des questions sur la sensibilisation et l’attrait des filles aux matières scientifiques dans le secondaire."