Ewan remporte le GP de Fourmies et inscrit des points importants pour Lotto-Soudal, De Lie chute

Cinq coureurs composaient l'échappée: le Néerlandais Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert), les Français Maxime Jarnet (Go Sport Roubaix Lille Métropole), qui allait lâcher prise à 25 kilomètres de l'arrivée, et Nicolas Debeaumarché (St Michel-Aubert93), et les Belges Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Milan Fretin (Sport Vlaanderen Baloise). L'avantage du groupe était de deux minutes à 70 kilomètres du but et a fondu progressivement sous l'action, notamment, les équipes AG2R-Citroën, Quick-Step Alpha Vinyl et Lotto-Soudal.

Les fuyards, qui avaient perdu Milan Fretin à moins de dix kilomètres de l'arrivée, ont tenu tête au peloton jusqu'à 3,4 kilomètres de l'arrivée, alors qu'on assistait à une chute au cœur du peloton. Le sprint, qui regroupait une quarantaine de rescapés de la chute, a été lancé par le Néerlandais Dylan Groenewegen qui a été remonté aux 40 mètres par l'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Groenewegen et Capiot sont montés sur les 2e et 3e marches du podium nordiste.