Evy Poppe après son élimination aux JO 2022 : "C'est une expérience incroyable à 17 ans"

Evy Poppe n'a pas réussi à se hisser en finale du slopestyle de snowboard féminin samedi aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Au Genting Snowpark de Zhangjiakou, Poppe a terminé à la 14e place après deux runs. Seules les douze premières rejoignaient la finale qui se disputera dimanche.

Après une première manche qui lui a rapporté 47,08 points, Poppe a fait mieux dans la deuxième manche avec 56,80 points. "Je suis très contente. J'ai réussi mes deux runs. J'ai joué la sécurité sur le premier avant de prendre un peu plus de risque, avec un frontflip, dans le second. Je ne peux être que heureuse.", explique la snowboardeuse belge. " Le frontflip, les autres concurrents ne le tentent pas. C'était une façon d’impressionner le jury, de prendre des points et de tenter de rejoindre la finale. Je suis contente."

A 17 ans, et pour sa première expérience olympique, la Belge a fait le plein d'expériences. "J'ai géré mon stress, je suis restée calme. J'espère évidemment que ce ne sera pas ma dernière expérience aux JO. J'espère être là à Milan en 2026. Mais c'est évidemment une expérience incroyable d'être ici, à Pékin, à 17 ans".

L'aventure de la plus jeune sportive de la délégation belge n'est pas encore terminée. Elle participera aux qualifications du big air ce lundi.