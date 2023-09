Evras : "Les parents très inquiets ne sont pas tous des complotistes"

Martelés surtout sur les réseaux sociaux, ces arguments ont été davantage vus et entendus par certains parents que la communication officielle.

En effet, internet a été une véritable "chambre d’écho" et d'"amplificateur" aux démonstrations anti-Evras selon les termes de Caroline Depuydt, créant ainsi "une espèce de filtre qui ne reflète pas la réalité". "Vous avez une telle volée de bois vert de la part des opposants farouches qui crient tellement fort et qui sont tellement violents dans leurs réponses que ça fait une espèce de filtre qui ne reflète pas la réalité. Et donc du coup, on se demande si on doit s’inquiéter", poursuit la psychiatre.