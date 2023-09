EVRAS : "La désinformation nous choque et décrédibilise le travail qui est fait depuis des années"

Ces dernières semaines, les animations EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle) ont inquiété bon nombre de parents. Il faut dire qu’entre les bonnes et les mauvaises informations qui ont circulé en ligne, il n’est pas évident de s’y retrouver. "On nous a accusés de pousser les enfants dans l’hypersexualisation par exemple en leur montrant des films pornographiques, ce qui est évidemment totalement faux. On nous a également accusés de les inciter à des pratiques sexuelles, on a accusé des animatrices de se dénuder dans les classes ou de toucher des enfants. Il faut le démentir. C’est tout sauf une animation EVRAS ", affirme Lola Clavreul, directrice de la Fédération des centres pluralistes de planning familial. " Ça nous choque et ça décrédibilise le travail qui est fait depuis des années sur le terrain."

"Le point de départ de toute cette désinformation", relève la ministre de l’Enfance, de la Santé et des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard (Ecolo), "c’est une poignée de personnes ultraconservatrices qui ont choisi d’organiser la désinformation par des tracts distribués devant les écoles ou ailleurs qui ne reprenaient pas la vérité et par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent aujourd’hui un rôle crucial dans la société. Ce sont des accélérateurs de désinformation. Sur Facebook, le premier clic que l’on va faire sur un lien va nous amener à ce que Facebook ne montre que des contenus de même type. S’il y a un conseil à donner pour l’EVRAS, c’est se dire ‘éteignez Facebook et allez vous informer ailleurs’".