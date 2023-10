EVRAS : l’essentiel à retenir pour les parents qui s’interrogent sur ces animations à l’école

Les animations EVRAS ont bien sûr évolué, elles sont plus subtiles, plus réfléchies, au fil de l’expérience acquise et des questions des enfants.

Il faut souligner en effet que les animations partent des questions des enfants. Les animateurs ne viennent pas dans les classes avec un programme préétabli.

"C’est pour cela qu’on parle d’animation et pas de formation, souligne Thierry Dupièreux. "Les enfants posent des questions et les animateurs répondent. Cela permet de rester toujours en connexion avec les enfants et de ne pas venir avec des choses auxquelles ils ne sont pas confrontés".

Car aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, les enfants sont beaucoup plus en contact avec une sexualité à laquelle ils ne devraient normalement pas avoir accès. Les animations VRAS leur permettent de poser des questions par rapport à des choses qu’ils auraient vues.

L’animateur a comme outil son guide EVRAS qui lui permet de répondre adéquatement, en fonction de l’âge des enfants, "de ne pas trop rentrer dans les détails, d’expliquer à la hauteur et de dire parfois : c’est quelque chose qui ne te concerne pas, et quand tu vois ça, tu en parles à des adultes responsables".