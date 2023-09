EVRAS et la question du genre : "Il est important de préserver les enfants", affirme la pédopsychiatre Sophie Maes

Cependant pour la pédopsychiatre Sophie Maes, cette thématique est abordée trop rapidement auprès d’un jeune public. "Il est très clair que les enfants viennent questionner notre représentation culturelle, notamment au travers de la thématique du genre", reconnaît-elle. "Ils ne sont pas encore formatés et je trouve qu’il est important de les préserver, de donner la possibilité de traverser leur enfance et leur adolescence avec la possibilité de se poser des questions. Mais les réponses c’est à l’âge adulte, pas avant."

Pour elle, il faut préserver ce questionnement en permettant aux enfants de poser leurs questions et d’expérimenter sans prendre de décision définitive. "Dans le guide, ce n’est pas clair. On sent encore très fort la mentalité des années 80 où dans le guide il est important de ne pas moraliser."

"On associe plus qu’à tort la question du genre avec la sexualité", affirme Bénédicte Linard, ministre de l’Enfance, de la Santé et des Médias (ECOLO). "On est dans une société qui vit encore avec beaucoup de stéréotypes de genre chez les tout-petits également. Quand on regarde les jouets, on a encore l’idée que les poupées sont plutôt pour les filles et les jeux de construction pour les garçons. Ça peut donc mener, même en maternelle, à des moments d’exclusion ou de moqueries. Alors pouvoir expliquer qu’on a le droit de faire un peu ce que l’on veut que l’on soit une fille ou un garçon est important. Mais la réflexion de se dire que ce qui est le plus important aujourd’hui, c’est de permettre aux enfants et aux jeunes de poser leurs questions est extrêmement intéressante."



"Sauf erreur de ma part", reprend-elle, "ce qui se passe aussi dans animations EVRAS, c’est qu’il y a des échanges entre le groupe pour pouvoir exprimer aussi différents points de vue et expériences et tirer le meilleur de ce qui se passe dans la société."