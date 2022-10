Évolution, l’exposition qui retrace le chemin de la vie à Couillet

Saviez-vous que l’humain moderne partage 98% de ses gênes en commun avec le chimpanzé, 80% avec le chien et 40% avec la banane ? La vie sur terre, des organismes unicellulaire à la baleine bleue, abonde encore aujourd’hui de mystères. Pourtant, l’être humain tente de comprendre depuis toujours, ou presque, les origines de son être.

L’exposition Évolution organisée par le Centre de Culture Scientifique – ULB et le Musée de Zoologie – ULB revient sur les traces de la vie. Grâce à ses nombreux modules interactifs, squelettes et spécimens naturalisés, l’exposition plonge les visiteurs dans l’histoire du vivant et éclaire l’incroyable diversité d’êtres qui peuplent notre planète, fruit de milliards d’années d’évolution.

Le parcours emmène les visiteurs au bout du monde à la rencontre des multiples espèces qui l’habite, sur les pas de Darwin. Le Bureau du biologiste est reproduit pour l’exposition et présente la synthèse de ses découvertes, de ses influences, du contexte historique dans lequel il a présenté le résultat de ses recherches et sa théorie.

Au sortir d’Évolution, les visiteurs sauront situer Homo Sapiens dans le buisson des humains, observer et comprendre les liens qui nous unissent aux autres espèces hominidés, mais connaîtront aussi les principaux mécanismes d’évolution, notamment concernant la sélection naturelle, sexuelle et artificielle, de quoi devenir un biologiste en herbe !

Informations pratiques

Jusqu’au 15 janvier 2023

Réservations

Au Centre de Culture Scientifique - Campus de Parentville

Rue de Villers 227 - 6010 Couillet