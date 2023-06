Evolution des goûts : surprenant classement des hommes les plus beaux en 2005

Avec 18% des voix, c’est le rockeur Brandon Flowers du groupe The Killers qui décroche la 3e place. Place au hip-hop pour la seconde position, remporté par celui que l’on connaît surtout pour sa verve : Eminem. Une jeune lectrice précise : "Certains disent que c’est son image de brute qui le rend sexy, mais je pense que c’est le fait qu’il soit si vrai et si terre à terre."

Enfin, avec 22%, le chanteur de Green Day aux cheveux noir de jais et à l’eye-liner prononcé, Billie Joe Armstrong remporte la 1re place. Un classement qui semble faire sourire et sur Reddit, les commentaires vont bon train :

2005 était une époque plus simple, les hommes n’avaient besoin que d’un crayon noir khôl pour les yeux et d’un fer à lisser les cheveux, et ils étaient sexy.