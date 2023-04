Evolution de l’avortement en Belgique : pour Sophie Rohonyi il faut dépasser le clivage idéologique et écouter les experts

Avant de faire la politique, j’étais, je le suis encore, une citoyenne féministe et militante

L’invitée de la Matinale a été récemment élue à la présidence du Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB). Comment envisage-t-elle cette fonction ? Est-ce, peut-être, une sorte de lobby pour les droits des femmes pour conscientiser vos autres partenaires politiques.

Sophie Rohonyi rappelle que le Conseil des femmes a la particularité d’être une organisation pluraliste au sein de laquelle il y a une cinquantaine d’organisations de femmes. Certaines avec une sensibilité plus libérale et d’autres avec une sensibilité plus socialiste. Et l’enjeu pour cette association : "c’est de pouvoir porter la voix des femmes au-delà de leur sensibilité politique, idéologique ou autre. Et donc de manière très claire, je pense que c’est important avec cette présidence de pouvoir faire la part des choses entre mon mandat de député fédéral dans l’opposition et de militantes féministes."

"Avant de faire la politique, j’étais, je le suis encore, une citoyenne féministe et militante. Je pense que la cause des femmes, on le voit avec le débat relatif à l'IVG, doit pouvoir transcender les clivages politiques."