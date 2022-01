Evoluno : une appli qui grandit pour prévenir le burn-out

Le burn-out, c’est presque comme le Covid sous Omicron : il y a tellement de gens autour de nous (si pas nous) qui y passent. Mais le burn-out, c’est différent du Covid : la vague est permanente.

Les burn-out et dépressions de longue durée ont augmenté de 40% depuis 4 ans. Le nombre de personnes en congé de maladie de langue durée a franchi les 500.000 personnes en Belgique.

Un outil digital

L’idée est née en 2020 au sein d’une start-up, Evoluno, hébergée au sein d’un incubateur de santé digitale baptisé E-Health Venture : créer une application, une solution digitale, pour accompagner les travailleurs à risque de burn-out. Alexandre Vandermeersch, cofondateur d’Evoluno : "C’est une forme d’avantage en nature pour les employés. Ils téléchargent l’application, ils s’inscrivent avec leur adresse e-mail pro ou personnelle sur base d’un code entreprise qui leur est fourni par leur employeur et à partir de là, ils sont embarqués dans une guidance personnalisée qui va leur donner des parcours : des autoévaluations à faire, ou d’autres choses. C’est dynamique, en fonction des besoins de chaque personne. Et c’est un concept qu’on peut appeler de micro-apprentissage. Les gens ont peu de temps à consacrer à leur apprentissage de gestion du stress. Et donc, que puis-je faire en quelques minutes par jour ou même par semaine ? On a des capsules audio qu’ils peuvent suivre, notamment des exercices très concrets à faire, par exemple, sur la communication, comment améliorer les interactions avec leurs collègues."

Des techniques, donc, pour ne pas grimper aux stores émotionnellement quand on s’accroche avec un ou une collègue.

L’humain en renfort

Mais est-ce qu’une telle application, ça remplace le psy ? Non, surtout pas. L’appli utilise le "burn-out assessment tool" de la KU Leuven, un outil d’évaluation clinique. Si le risque de burn-out est élevé, l’application va recommander aux personnes de se diriger vers une assistance humaine. Elle comporte un onglet "assistance" qui peut rediriger soit vers des services internes à l’entreprise, soit vers un réseau de psychologues créé par l’équipe.