Evocation du silence en musique classique

Le silence et la musique, voilà deux éléments qui, de premier abord, pourraient nous sembler antinomiques, et leur association paradoxale. Et pourtant, bien des aspects du silence ont été étudiés à travers la musique classique. C’est d’ailleurs la thématique qui a été imaginée par Sylviane Hazard et que vous présente Pierre Solot dans L’odyssée.

Il serait faux de réduire le silence à la simple absence de son. Des nuances du silence se jouent, se disent et se chantent en musique. Les compositeurs inscrivent les silences sur la partition, ils en forgent également les dimensions et les contours, ils décrivent sa vocation.

Il existe des dizaines de façons de signifier, d’éprouver et de colorer le silence, le silence clair, sombre, paisible, inquiet, le silence de renoncement ou d’émerveillement. Voici un voyage musical à travers cette palette de couleurs musicales qui vous laisseront sans voix.