EVO 2023 : on connaît désormais les jeux de la compétition

Ça y est, on connaît enfin les différents jeux sur lesquels l’Evolution Championship Series (EVO) va se dérouler ! Du 4 au 6 août 2023, des milliers de joueurs vont s’affronter sur des jeux comme Street Fighter 6, Tekken 7, King of Fighters 15 ou encore Ultimate Marvel vs Capcom 3 pour le premier "Throwback Tournament" de l’EVO.