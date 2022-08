EVO 2022 : le retour en grande pompe du tournoi de versus fighting

L’Evolution Championship Series (EVO) 2022 s’est conclu il y a maintenant quelques heures. Le tournoi mondial de jeux de combat est revenu en force après deux années d’absence, faute au Covid-19. S’étant déroulé ce week-end, la crème de la crème des joueurs et joueuses du versus fighting s’est réunie à Las Vegas afin de prétendre au titre de champion de sa catégorie.

En effet, pour cette édition 2022, placée sous le signe de Sony, le roster était composé de 9 catégories de jeux de combats : Guilty Gear Strive, Street Frighter V : Champion Edition, Tekken, 7, King Of Fighters XV, Mortal Kombat 11 Ultimate, Melty Blood : Type Lumina, Grandblue Fantasy Versus, SkullGirls 2nd Encore et enfin Dragon Ball Fighter Z. Si certaines de ces licences sont connues du grand public européen, d’autres restent assez obscures pour toute personne suivant de loin la scène du versus fighting.

Pour rappel, l’EVO est un événement d’e-sport qui existe depuis maintenant presque 30 ans. Aujourd’hui, il s’agit du plus grand événement compétitif de jeux de combat dans le monde entier. D’où la hype pour les amateurs de versus fighting de revoir la compétition après deux ans d’absence. Et pour la petite anecdote, le projet de l’EVO a été fondé par 4 Américains dont les jumeaux Tom et Tony Canon qui ont récemment révélé le prochain jeu de combat de Riot Games : Project L !