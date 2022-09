Evitez les bouchons dans Bruxelles et profitez de deux parkings P+R gratuits depuis ce lundi

Vous voulez éviter les bouchons dans Bruxelles? La Région de Bruxelles-Capitale dispose de 7 parkings destinés à devenir des parkings P+R. On appelle parfois les parkings P+R des " parkings de transit " ou " parkings de dissuasion ".

Deux parkings sont gratuits pour les abonnés depuis ce 5 septembre:

- celui de Ceria qui se situe à l'ouest de Bruxelles et peut accueillir jusqu'à 1263 véhicules. L'abonnement est gratuits pour les abonnés à partir de ce lundi 5 septembre. L'entrée se fait via le boulevard Josse Leemans 110, Anderlecht – sortie 16 du R0 ou via la N6. Connexion métro ligne 5 Erasme-Herrmann-Debroux. Il est à moins de 20 minutes de la Grand-Place de Bruxelles.

- celui de Crainhem qui se situe à l'est de Bruxelles et qui a 163 places. Il est réservé aux abonnés et est gratuit. On y accède via l'avenue de Wezembeel 185 à Wolouwe-Saint-Lambert. Il faudra ensuite prendre le métro ligne 1 Stockel – Gare de l’Ouest et/ou le bus STIB 76, 77 et 79.

Les prix des places de parking pour les vélos et les vélo-cargo ont également fortement diminués.

Vous trouverez tous les détails sur le site de Parkandride.