Evitez le gel de vos conduites d'eau et ses conséquences

On le répète chaque année en période hivernale, attention à vos conduites d'eau. Pour protéger les canalisations, le calorifugeage des tuyauteries est conseillé. En l’absence de protection, en cas de températures négatives, il est parfois trop tard. Que faire en cas de suspicion de gel au niveau du compteur "Sur votre installation juste après le compteur il y a un petit robinet purgeur", indique Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE, la Société Wallonne Des Eaux, "Si vous ouvrez le robinet purgeur et qu’il y a un écoulement d’eau, pas de problème. S’il n’y a pas d’eau qui s’écoule en revanche cela signifie que c’est gelé en amont du robinet purgeur et qu’il n’y a donc plus de passage d’eau. Dans ce cas, la solution la plus simple pour dégeler la canalisation est l’utilisation d’un sèche-cheveux".

Attention toutefois que le gel n’ait pas provoqué de fissures à vos tuyaux. Si c’est le cas, il est impératif de couper le compteur d’eau et d’appeler un plombier pour remplacer les tuyaux défectueux.