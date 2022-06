Eviter les infos pour garder le moral ? Certains en sont convaincus, selon une étude de l'institut Reuters

Anxiété

Plus d'un tiers (36%) assure qu'elles font baisser leur moral (c'est particulièrement vrai chez les moins de 35 ans, ainsi qu'au Royaume-Uni et aux Etats-Unis).

"J'évite délibérément les choses qui provoquent de l'anxiété chez moi et celles qui peuvent avoir un impact négatif sur ma journée. Je fais en sorte d'éviter de lire les nouvelles sur des morts et des catastrophes", témoigne ainsi un sondé britannique de 27 ans, cité de manière anonyme dans le rapport.

En outre, 17% des sondés qui évitent les infos disent que ces dernières peuvent les conduire à des disputes qu'ils préfèreraient éviter. Et chez 16%, elles font naître un sentiment d'impuissance.

Par ailleurs, 8% (parmi lesquels une forte proportion de jeunes) évitent les infos car ils les jugent trop compliquées à comprendre. Selon les chercheurs, cela pourrait inciter les médias à "utiliser un langage plus simple et mieux expliquer les histoires complexes".

Enfin, 29% des gens qui évitent les infos estiment qu'elles sont biaisées et qu'on ne peut pas leur faire confiance.

De manière globale, l'édition 2022 du rapport montre une baisse de confiance dans les médias après une embellie l'an dernier (42% des sondés leur font confiance, contre 44% en 2021).

La Finlande est le pays où cette confiance est la plus haute (69%) et les Etats-Unis et la Slovaquie ceux où elle est la plus basse (26%). En France, le niveau de confiance n'est que de 29%.

Enfin, le rapport confirme que les jeunes publics prennent de plus en plus de distance avec les médias traditionnels et accèdent aux informations via des réseaux sociaux comme TikTok. L'institut Reuters pour l'étude du journalisme fait partie de l'université britannique d'Oxford.