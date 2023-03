Evgueni Prigojine président de l’Ukraine après Zelensky ? Le chef de Wagner et "ami" de Poutine y croit, et le fait savoir

L’homme n’en est plus à un effet d’annonce près. Depuis le début du conflit, Evgueni Prigojine, proche de Poutine et fondateur de la milice paramilitaire PMC Wagner, a multiplié les provocations, avec plus ou moins de succès.

Dernière en date, celle postée sur Telegram, où il annonce dans une vidéo filmée au cœur de Bakhmout : "J’ai décidé de me présenter à la présidence de l’Ukraine".

À 61 ans, l’oligarque, surnommé "le cuisinier de Poutine", a confirmé qu’il se verrait donc bien en vice-roi du royaume d’Ukraine comme nous l’évoquions il y a quelques semaines dans notre live. Un poste qui n’est pas sans rappeler celui du leader tchétchène Kadyrov, voire du Biélorusse Loukachenko et qui permettrait au maître du Kremlin d’éloigner de Moscou un allié fort encombrant aux grandes aspirations.

D’ici là, encore faut-il que la Russie mène à terme son invasion de l’Ukraine et que le nécessaire soit réalisé afin de "convaincre" les électeurs de 2024. Quoique, ce dernier point n’a jamais été un problème dans l’empire (post-) soviétique.