Evguéni Prigojine, de héros russe à traître à la nation

Avec ses mercenaires, Evguéni Prigojine a pris le contrôle d’un important centre logistique de l’armée russe dans le sud du pays. Ces combattants se sont emparés de bases à Voronej, une ville située à 500 km de Moscou et une colonne de véhicules militaires de Wagner montent vers la capitale russe. Dans une vidéo, Evguéni Prigojine a présenté son initiative comme un moyen de libérer la Russie de "la corruption, des mensonges et de la bureaucratie", sans plus de précisions sur ces intentions concrètes. Laetitia Spetchinsky y voit une tentative de coup d’Etat. "Le fait d’avoir pris position à Rostov dans ses infrastructures stratégiques qui ne sont pas que militaires et d’annoncer une marche sur Moscou, c’est une forme de coup d’Etat. Ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas encore au Kremlin que ce n’est pas un coup d’Etat. Il y a un défi à l’autorité et à l’autorité du Kremlin. L’Etat normalement dispose du monopole de la violence, comme on dit en droit international. Le fait de s’emparer d’infrastructures stratégiques d’une manière violente, c’est la base d’un coup d’Etat."

"Quelle que soit l’intention de Prigogine, qu’elle vise seulement des têtes à l’intérieur de l’armée, Vladimir Poutine a rendu clair dans sa communication que pour lui, c’est une trahison, c’est un coup de couteau dans le dos de la nation, du peuple russe, et donc qu’Evguéni Prigogine est un traître, souligne quant à lui Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal de défense. Quand on labellise officiellement, publiquement un individu comme traître, même sans en citer le nom, il n’y aura pas de retour en arrière dans le traitement. Donc Poutine prend ça comme une tentative de coup d’Etat, quelque chose qui cible directement sa personne et qu’il entend réduire."

Il n’y a pas de désescalade possible

Et à la fin de ce combat, il ne pourra y avoir qu’un gagnant, à en croire la spécialiste de la Russie, Laetitia Spetchinsky. "Désormais, il n’y a plus d’autres possibilités pour le Kremlin que d’en finir avec Evguéni Prigogine ou de tomber lui-même. Il n’y a pas de désescalade possible. Prigogine sera soit tué, soit arrêté et, jugé. Mais dans un cas comme dans l’autre, effectivement, il faut que cet abcès qui gonflait depuis des mois entre le pouvoir russe et la société militaire privée soit percé. Comme dit la porte-parole des Affaires étrangères, Maria Zakharova, en Russie il y a un chef, il n’y en aura jamais de deuxième."

Et pour connaître l’issue de ce combat, la question de la loyauté des institutions russes à l’égard de Vladimir Poutine sera centrale. "Il y a la loyauté de l’armée régulière russe mais aussi plusieurs branches de services de renseignements, les services de l’intérieur, les services de la police. C’est pour cela qu’on entend maintenant les autorités russes appeler à l’unité nationale contre Prigogine et tous ceux qui, comme lui, pourraient vouloir faire vaciller le Kremlin."

"Pour le moment, la tête du système poutinien semble, dans les mots, se coaliser derrière le chef. Mais tout ça est susceptible d’une certaine instabilité, insiste pour sa part Nicolas Gosset, de l’Institut royal de défense. "Dans cet Etat très personnaliste et presque bonapartiste qu’est devenue la Russie de Vladimir Poutine, on se rend compte que derrière ça, il y a un Etat faible, aux mains de factions prédatrices qui aujourd’hui s’entre-déchirent. Dans ce contexte, la loyauté des individus reste tant qu’ils pensent que le cheval sur lequel ils misent est le bon. Or on se rend compte aujourd’hui à quel point le virus de la division a profondément pénétré à l’intérieur de la Russie et que cela ouvre des perspectives qui étaient impensables il y a quelques mois d’ici. Et je dois dire aussi comme observateur, que je m’inquiète de l’idée de voir ce grand pays qu’est la Russie sombrer dans une forme d’anarchie, de guerre civile. Nous n’en sommes pas là. Mais le risque a grandi considérablement depuis ce matin."