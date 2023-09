''Everything Is Alive'' le nouvel album, rock indé et folk, de Darlingside

Direction Boston, Massachusetts, l’une des plus anciennes villes des USA. On rencontre le groupe Darlingside qui mélange habillement rock indé et folk. Ils viennent de sortir au mois de juillet leur 10e album.

Fondée en 1630 et surnommée la " Ville de l’Histoire ", Boston regorge de trésors architecturaux de l’époque coloniale, comme le quartier historique de Beacon Hill, avec ses ruelles pavées et ses maisons en briques rouges. Elle est également une ville moderne et dynamique. Elle est le bastion de l’éducation supérieure aux États-Unis avec des institutions prestigieuses telles que Harvard et le MIT.

C’est à Boston que nous retrouvons le groupe Darlingside, un quatuor pratiquant un savant mélange de folk et d’americana. Leur style a été décrit comme " une folk-pop baroque et délicieusement arrangée, à l’esprit littéraire ". Le groupe a suivi des cours d’écritures et est resté, depuis ses débuts en 2009, très attentif au rythme et à la structure de ses chansons. Darlingside vient de sortir, cet été 2023, son 10e album.