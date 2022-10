''Everybody Loves A Happy Ending'' Tears For Fears le retour…

Le sixième album studio du groupe de pop rock anglais sort le 14 septembre 2004 aux États-Unis et le 7 mars 2005 au Royaume-Uni ainsi qu’en Europe.

Le duo, Roland Orzabal et Curt Smith, est enfin de retour. Les 2 musiciens auront attendu dix ans pour se réconcilier et revenir ensemble sur le devant de la scène avec ce nouvel album. Baptisé, à juste titre, ''Everybody Loves A Happy Ending'', il s’agit du sixième album studio à paraître sous le nom du groupe. Mais en réalité, ce n’est que le quatrième auquel participent les deux complices du noyau dur de Tears for Fears : Orzabal / Smith. Suite à des problèmes rencontrés avec les Labels, il sera d’abord publié en 2004 aux États-Unis puis en 2005, 6 mois plus tard, au Royaume-Uni et en Europe. Cet album aux sonorités british typiques est un savant mélange de mélodies fraîches, envoûtantes et colorées. Le morceau qui donnera son nom à l’album, Roland l’avait déjà dans ses cartons. Il dira plus tard que c’était son message à Curt Smith ''Pour le rassurer, comme pour lui dire : tout ça va s’arranger".