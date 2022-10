Le trio français LEJ a surpris avec un mash up des plus grands hits des années 80. Parmi les titres joués, Every Breath You Take de Police. Une manière de réexploiter auprès de la jeune génération un méga tube... qui vient d'entrer dans le club très fermé des chansons qui ont dépassé le milliard de vues sur YouTube.

Si les fans de Police contribuent à ce score envieux, il faut rappeler que le titre a connu de reprises à succès. La chanson avait connu un second souffle en 1997 avec la reprise de Puff Diddy, retitrée I'll Be Missing You où "il avait rappé quasiment l'instrumental original de Police". Cela représente 500 millions de streams sur Spotify. La version de Police comptabilise 1,3 milliard de streams sur cette même plateforme. D'après le magazine Variety, ce cumul représente uniquement un quart du total des revenus des droits d'auteurs de Sting, de cette chanson qui n'a rien de romantique mais de harceleur et voyeur. "C'est quelqu'un qui observe sa proie et dit 'où que tu ailels, quelque soit le rythme de ta respiration, je serai toujours là pour l'observer"