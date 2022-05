Everton revit grâce à sa victoire contre un Chelsea mutique, sans la moindre minute pour Lukaku

Everton a pris la mesure de Chelsea lors de la 34e journée de Premier League. En grande difficulté au classement, les hommes de Frank Lampard ont décroché un succès vital pour continuer à croire au maintien. Le Brésilien Richarlison a inscrit l'unique but de la partie à la suite d'une approximation de César Azpilicueta aux abords du rectangle. Romelu Lukaku, qui avait l'occasion de se mesurer à son ancienne équipe, n'est pas monté au jeu. Jordan Pickford s'est illustré en deuxième mi-temps en réalisant des arrêts salvateurs.

Everton compte désormais 32 points et un match de moins que ses concurrents qui jouent contre la relégation (Burnley et Leeds United, 34 points). Trois jours après son partage à Manchester United, les Blues coincent à nouveau. Avec 66 points, les Londoniens voient désormais désormais Tottenham (61) et Arsenal (60) revenir dans le rétroviseur.