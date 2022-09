Everton et les poteaux stoppent Liverpool qui perd encore des plumes lors du derby

Liverpool pensait avoir repris le bon bout avec ses deux victoires face à Bournemouth et Newcastle. Il n’en est rien. Les Reds ont connu un nouveau coup d’arrêt ce samedi avec un partage 0-0 face à Everton. Un derby après lequel les deux équipes peuvent nourrir des regrets. Titulaire avec les Toffees, le Diable rouge Amadou Onana a disputé toute la rencontre.

Les gardiens et les poteaux ont en effet joué un rôle déterminant dans la rencontre. En quête d’une première victoire en 12 ans devant leur public pour un derby, Everton s’est affiché avec une bonne régularité devant le but d’Alisson. Le poteau a d’abord privé Davies du but d’ouverture (32e), ce sont ensuite Maupay (65e) et McNeil (84e) qui ont gaspillé face à Alison alors que Coady avait fait trembler les filets mais avait vu son but être annulé par le VAR (64e).