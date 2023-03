Everton affiche une perte de plus de 50 millions d'euros pour la saison 2021-22

Les résultats financiers du club anglais d'Everton, visé par une enquête d'une commission indépendante pour des violations présumées des règles financières, ont fait apparaître vendredi une perte de plus de 50 millions d'euros (44,7 M livres sterling) pour la saison 2021-22.

La Premier League plafonne les pertes financières des clubs à 105 millions de livres (120 millions d'euros environ) sur une période de trois ans sous peine de pénalités, qui peuvent inclure des retraits de points. Les allégations visant Everton, le club d'Amadou Onana, concernent une période de trois ans, courant jusqu'à la fin de la saison 2021-22.

Burnley, relégué en deuxième division en fin de saison dernière, et Leeds avaient écrit à la ligue en mai dernier pour demander si les pertes d'Everton sur trois ans de 371,8 millions de livres sterling (422,2 millions d'euros) n'avaient pas enfreint les règles financières.

Everton, quinzième après 28 matches de Premier League, qui se bat pour le maintien cette saison, est présent sans interruption depuis 69 ans parmi les clubs de l'élite anglaise. Une pénalité de points pourrait donc entraîner la relégation des "Toffees" et, selon le Daily Mail, une décision en ce sens pourrait être prise avant la fin de la saison.

Les dirigeants d'Everton ont fermement nié ne pas avoir respecté les règles financières: "Le club est convaincu qu'il reste en conformité avec toutes les règles et réglementations financières de la Premier League et leur a toujours fourni des informations en totale transparence", a ainsi déclaré le président Bill Kenwright dans le rapport annuel du club. Everton a tout de même réussi à réduire ses pertes de 76 millions de livres sterling (plus de 86 millions d'euros) la saison dernière, grâce notamment à la vente de l'international brésilien Richarlison à Tottenham pour 60 millions de livres. Le propriétaire du club, Farhad Moshiri, a engagé 100 millions de livres sterling (113 millions d'EUR) via une nouvelle émission d'actions en 2020/21 et a injecté quelque 97 millions de livres sterling (110 M EUR) après la fin de l'exercice.