Everest : son plus haut glacier a perdu 2000 ans de glace en seulement 25 ans

Selon des scientifiques, un des glaciers du mont Everest aurait perdu l’équivalent de 2000 ans de glace en seulement 25 ans, à cause du réchauffement climatique.

Les glaciers fondent tous, mais limiter à 1,5° la hausse des températures pourrait réduire leur perte de moitié, disait une étude… Utopie ou réalité ?

Une nouvelle recherche, publiée dans NPJ Climate and Atmospheric Science, signale qu’une perte rapide de glace se produit à mesure que les températures mondiales augmentent, notamment sur le col Sud, le plus haut glacier du mont Everest.

"Les prévisions climatiques pour l’Himalaya suggèrent un réchauffement continu et une perte de masse glaciaire continue, et même le sommet de l’Everest est affecté par le réchauffement de source anthropique", explique le glaciochimiste et premier auteur de l’étude Mariusz Potocki de l’Université du Maine, dans un communiqué.