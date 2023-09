Evere : l’Alzheimer Café rouvre ses portes pour "briser le tabou de la maladie"

Fermé dans la foulée de la crise sanitaire, l’Alzheimer café d’Evere rouvre ses portes. L’Alzheimer, c’est la forme de démence la plus courante chez les personnes âgées. Elle toucherait environ 8000 Bruxelloises et Bruxellois, sans parler des proches, pour qui le développement de la maladie est souvent particulièrement pénible.

Offrir un espace de parole autour d’un café et d’un morceau de gâteau, c’est l’objectif des Alzheimer Café depuis leur création en 2003. Installé au cœur de la maison de repos Les Azalées, celui d’'Evere proposera à nouveau une session mensuelle. La première a eu lieu ce lundi 4 septembre.

Autour de la grande table, une dizaine de personnes. Leur point commun ? L’Alzheimer au quotidien, qu’ils soient patients ou proches de malades. Marie-Rose Costanza est venue pour son père, diagnostiqué voici deux ans, placé en institution il y a trois mois. Elle est venue chercher "des réponses. Savoir comment va évoluer la maladie, ce qu’il ressent précisément, ce dont il se rend compte. Parce que chaque fois que je pars de sa chambre, j’ai l’impression qu’il croit qu’on l’abandonne. Tout cela nous inquiète un peu", concède-t-elle pudiquement.

A certains moments, on rit.

Très vite, et bien qu’ils soient de parfaits inconnus les uns pour les autres, la discussion s’enclenche. La maladie sert de liant, l’animatrice bénévole aussi. "Mon rôle est de mettre la conversation en route, de manière la plus légère possible", explique Suzy Diets. "J’ai même l’habitude de dire aux participants que, à certains moments, on rit à l’Alzheimer Café."

Rompre le silence dans lequel s’enferment les malades et leur famille, "briser le tabou" autour d’une maladie encore méconnue, c’est la mission que se donne, une fois par mois, la cinquantaine d’Alzheimer Café recensés en Belgique francophone.

"Il y a 20 ans, on avait une image désastreuse de cette maladie", contextualise Sabine Henry, présidente de la Ligue Alzheimer. "C’est important de rectifier le tir et de proposer une image, certes réaliste qui ne nie pas la lourdeur de la maladie, mais qui permet aussi d’envisager la vie avec une personne malade." En somme, conclut sabine Henry, les Alzheimer Café doivent permettre d’apprendre à se comporter avec la personne malade "pour qu’il y ait quand même encore une valeur à la vie".