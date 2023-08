Evenepoel-Vingegaard : un duel avec peu d'antécédents, retour sur les rares confrontations entre les deux hommes

Pour leur deuxième saison, les deux coureurs ne se croisent qu'à deux reprises. Sur le Tour de Pologne, le natif de Schepdaal écrase la concurrence et s'impose largement devant Jakob Fuglsang et Simon Yates. De son côté, le coureur de la Jumbo-Visma doit se contenter de la huitième place à plus de trois minutes du vainqueur. Sur le Tour de Lombardie, alors qu'il est dans le groupe de tête, Evenepoel connaît une terrible chute et abandonne. Vingegaard avait lui renoncé plus tôt.

L'année suivante, les deux protagonistes se retrouvent uniquement en fin de saison, en Italie. Le coureur du Wolfpack prend le dessus sur le Tour d'Emilie mais la tendance s'inverse en Lombardie quelques jours plus tard.