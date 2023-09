"Evenepoel va devoir connaître des journées extraordinaires pour s’en sortir seul contre trois Jumbo", estime Gérard Bulens

L’équipe Jumbo-Visma a encore emmagasiné de la confiance samedi sur la 8e étape de la Vuelta 2023 qu’elle a remportée avec Primoz Roglic alors que Sepp Kuss s’est emparé du maillot de leader. Accompagnés de Jonas Vingegaard, les deux gaillards forment avec le Danois un redoutable trio Jumbo-Visma face auquel Remco Evenepoel aura fort à faire.

"Jumbo-Visma dispose de trois leaders. Ils les avaient déjà avant le départ de ce Tour d’Espagne mais ils le confirment. C’est effectivement une masterclass de la part de Jumbo-Visma à laquelle on a assisté", analyse notre consultant Gérard Bulens au terme de l’étape. "Toute l’équipe a été très solide, notamment dans tout le travail de préparation avec Gesink, Van Baarle, Tratnik, Valtter et Keldermann. On a bien vu qu’il y avait une volonté de marquer le coup et de gagner l’étape. Ils font coup double ce samedi et tactiquement ça devient très intéressant", souligne Gérard Bulens. Notre consultant s’attend d’ailleurs à ce que la formation néerlandaise profite de l’étape de dimanche pour déstabiliser Evenepoel.