Evenepoel un rien trop court, Jumbo-Visma insatiable, Bahrain à contre-courant : les faits marquants de la 17e étape de la Vuelta

On le dit, on le répète mais sur cette Vuelta, il y a la formation Jumbo-Visma et puis les autres. Lauréate de quatre étapes jusqu’à présent, l’équipe néerlandaise a encore surclassé ce 17e opus, signant un nouveau triplé au sommet de l’Angliru. Cette fois-ci, c’est Primoz Roglic qui devance Jonas Vingegaard à l’arrivée. Sepp Kuss, lâché dans les derniers hectomètres, prend, lui, la 3e place à 19 secondes.

Résultat, alors qu’il ne reste plus que 4 étapes à disputer, le trio se tient en un peu plus d’une minute : Sepp Kuss est toujours leader, mais n’a plus que 9 secondes d’avance sur Jonas Vingegaard, alors que Primoz Roglic pointe, lui, à 1’08.

Le feu d’artifice prévu entre les trois hommes aura donc bien lieu, alors que derrière, on est terriblement impuissant : 4e, Juan Ayuso pointe à 4 minutes. 10e, Santiago Buitrago a déjà plus de 10 minutes de retard sur la tête de course.