Evenepoel un peu déçu de son chrono : "On voulait prendre un peu plus de temps sur les autres mais deux étapes c’est déjà très bien"

Remco Evenepoel a remporté la neuvième étape du Giro en se montrant le plus rapide sur les 35km du contre-la-montre. Mais les spectateurs n’ont pas assisté à la démonstration annoncée, le champion de Belgique a dû s’arracher et ne s’impose que pour une petite seconde devant Geraint Thomas. S’il récupère tout de même le maillot rose, il aurait espéré prendre un peu plus de temps à ses rivaux comme il l’a indiqué au micro de Samuël Grulois : "On est content de prendre la victoire d’étape, c’était le but principal d’aujourd’hui. On voulait gagner l’étape. C’est clair qu’on voulait prendre un peu plus de temps sur les autres mais voilà, deux étapes c’est déjà très bien pour la première semaine du Giro. Maintenant, une bonne journée de repos et se concentrer sur la deuxième semaine".

Remco Evenepoel s’impose avec une seconde d’avance sur Geraint Thomas, mais le Britannique n’est pas le seul à terminer à quelques secondes du vainqueur. Les cinq premiers de l’étape se tiennent en huit secondes. "Ça veut dire qu’il y a quand même de la fatigue dans les jambes, qu’il n’y avait personne qui avait une super journée, peut-être Thomas et Geoghegan Hart qui avaient de bonnes jambes parce que c’est impressionnant de leur part de faire un chrono comme celui-ci. Je suis très impressionné par eux deux mais j’ai gagné et notre équipe prend une autre victoire. Les écarts étaient très proches, ce n’est pas ce qu’on voulait mais on est content avec l’étape", insiste le champion de Belgique du chrono.

La météo a également joué un rôle sur ce contre-la-montre, avec de la pluie qui a bien arrosé les routes. Les favoris ont donc sans doute un peu plus calculé que si la route avait été sèche : "On savait que j’avais de l’avantage dans le classement donc c’est sûr que je n’ai pas pris de risques, les autres non plus. On ne veut pas sortir du Giro après la première semaine. J’ai déjà connu quelques chutes cette semaine, donc le but c’était de ne plus tomber. A un moment donné, il y a eu du soleil et la visière de mon casque n’était pas faite pour ça donc je ne voyais pas très bien les virages avec le reflet. C’était dur de me fixer sur les virages mais heureusement il y a une seconde d’avance sur Thomas, ça me fait penser au Tour de Suisse l’année passée".

Le chrono n’était pas idéal, mais le nouveau maillot rose est tout de même satisfait d’avoir un avantage sur ses rivaux au moment d’attaquer la deuxième semaine comme il l’a expliqué au micro d’Eurosport juste après l’arrivée : "C’est quand même très bien d’avoir cet avantage avant la montagne. INEOS aura forcément des plans pour m’attaquer. Mais on a une équipe très forte avec beaucoup de confiance. Demain, j’aurai besoin de bien récupérer parce que les deux dernières journées ont été mes deux plus mauvaises journées sur ce Giro. Tout est question de récupération et de profiter de la victoire d’aujourd’hui".