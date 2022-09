Evenepoel, Uijtdebroeks, Van Wilder : comment la Belgique a façonné sa génération de grimpeurs

Cian Uijtdebroeks vainqueur du Tour de l’Avenir, Remco Evenepoel en tête de la Vuelta et épaulé par Ilan Van Wilder, ces dernières semaines les coureurs belges ont pris la bonne habitude de briller en haute montagne. Malgré le riche passé cycliste de notre pays, c’était loin d’être une évidence il y a encore quelques années. Pas question de parler de génération spontanée non plus. Ces coureurs, la fédération les a détectés et façonnés grâce à un programme destiné à former des grimpeurs.



"Le projet "grimpeurs" de Belgian Cycling a commencé il y a environ 8 ans. L’objectif était de détecter les talents de grimpeurs. On a compris que les courses en Belgique sont surtout disputées sur le plat et que les talents de grimpeurs n’étaient pas toujours détectés via les courses" explique Serge Pauwels, development coach de Belgian Cycling. "Les coureurs plus légers ou en retard dans leur développement ne parvenaient pas toujours à obtenir des bons résultats de ce type de course. Ce programme offre une nouvelle motivation à ces garçons qui rêvent de devenir grimpeurs ou de rouler le Tour de France."



Le constat posé, il fallait encore établir le protocole pour repérer les talents. La fédération organise des regroupements dans les Ardennes. Les heureux élus sont triés sur le volet. Ils doivent envoyer une lettre de motivation et fournir les résultats d’un test de puissance. Chaque année une centaine de jeunes (cadets et juniors, garçons et filles) sont conviés à cette épreuve de sélection. Deux côtes test sont au programme une ascension courte d’une minute et une deuxième plus longue de six minutes. "A partir des résultats, on sait comment ils peuvent grimper. Les meilleurs partent en stage dans les Vosges et on leur offre la possibilité de participer à des courses comme la Classique des Alpes. Pour détecter les qualités en côte, c’est assez simple. On peut se baser sur la puissance développée par kilo (les fameux watts par kilos, ndlr)", détaille Pauwels, qui affiche deux Top 20 au Tour de France.