Evenepoel très heureux après avoir décroché le Vélo de cristal : "Mon rêve est de gagner les trois Grands Tours"

Nouvelle récompense pour Remco Evenepoel ! Au terme d’une longue saison marquée par de multiples succès, le coureur de Scheepdaal a décroché son deuxième Vélo de cristal de mercredi. Après la cérémonie, il est venu à notre micro pour évoquer la cérémonie, sa saison et son futur.

"Cela représente beaucoup, gagner des trophées est toujours spécial. Cela veut dire que la saison a été bonne et que j’ai roulé à un haut niveau.", a commencé par expliquer le nouveau champion du monde.

Favori, Evenepoel n’était tout de même pas totalement serein avant la cérémonie : "Il y a toujours un petit stress même si c’était plutôt clair que j’allais l’avoir après les championnats du monde. Ce n’était pas facile avec Wout van Aert qui a également fait une grande saison. Je suis très heureux de ce deuxième trophée."

Sur sa saison, le vainqueur du Tour d'Espagne prend du temps pour comprendre tout ce qui lui est arrivé les dernières semaines : "Maintenant que la saison est finie, je commence à réaliser. Pendant les courses, je restais concentré. Après la Vuelta, je savais que j’avais encore deux semaines en Australie donc je n’avais pas le temps de me rendre compte de ce que j’avais fait et je devais me concentrer sur les Mondiaux. Les prochaines semaines, je pourrai penser à toutes ces victoires."

Si plusieurs grands succès ont jalonné sa saison, celle sur la Doyenne a été un élément fondateur : "La victoire sur Liège-Bastogne-Liège m’a donné beaucoup de confiance et m’a donné encore plus de force et de motivation pour m’entraîner encore plus fort qu’avant. Il y a eu un vrai déclic de jour là. Ma victoire à San Sebastian m’a ensuite donné de la confiance pour la Vuelta."

Alors que tout le monde se demande quel sera son programme l’année prochaine, Evenepoel n’a pas donné d’élément clair sur ce qui l’attend : "Je ne sais pas encore si ce sera le Giro ou le Tour de France. Je ne serai probablement pas à la Vuelta car les championnats du monde sont dans le même mois et c’est difficile de préparer les deux. On va voir ce qu’il va se passer, rien n’est décidé. Mon rêve, c’est de remporter les trois Grands Tours."