Evenepoel se projette sur 2023 : "Le Tour de Lombardie sera un plus grand objectif que Liège-Bastogne-Liège"

Concernant ses objectifs, le vainqueur de la dernière Vuelta a donné des indications intéressantes : "Ce sera compliqué à Liège-Bastogne-Liège car c’est juste avant le Giro et ma préparation sera fixée sur le Tour d’Italie donc je dirais plutôt que mes quatre objectifs sont le Giro, la Classica San Sebastian, les championnats du monde et peut-être le Tour de Lombardie qui sera un plus grand objectif que La Doyenne même si j’essaierai de faire de mon mieux à Liège. Pourquoi pas gagner une deuxième fois ?"

Le nouveau lauréat a aussi évoqué un projet d’association qu’il va mettre en place, notamment avec Gérard Bulens. "J’ai un projet dans lequel on va prêter des vélos aux jeunes de Bruxelles pour qu’ils s’entraînent. On va essayer de faire des entraînements, leur apprendre le vélo et on espère qu’ils choisiront le vélo plutôt que le football, par exemple. Le but est d’avoir un endroit assez calme où les jeunes pourront faire connaissance avec le vélo. C’est difficile de rouler à vélo à Bruxelles, cela pourrait être plus simple avec ce projet. On espère qu’il y aura plus de jeunes sur le vélo dans le futur et dans le peloton professionnel.", a-t-il détaillé.