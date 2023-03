Evenepoel, Roglic, Bernal, Yates, Carapaz : rencontres au sommet au Tour de Catalogne

C’est l’une des dernières répétitions avant le Giro, premier Grand Tour de l’année qui commence le 6 mai prochain. En Catalogne, les deux plus grands favoris du Tour d’Italie seront bien présents pour s’affronter sur la route et dans une première bataille psychologique : Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma).

Les deux favoris seront d’ailleurs très bien secondés en montagne. Le champion du monde aura de l’appui avec Pieter Serry, Ilan Van Wilder, Louis Vervaecke, les Italiens Mattia Cattaneo et Fausto Masnada et le Tchèque Jan Hirt. Roglic aura aussi du répondant, principalement aidé par Roberto Gesink, Wilco Kelderman et Sepp Kuss lorsque la route s’élèvera.

Ce choc au sommet sera surtout celui des retrouvailles après leur affrontement sur la Vuelta qui avait tourné à l’avantage du Belge alors que le Slovène était juste derrière lui au classement lorsqu’il avait été contraint à abandonner. Les deux hommes sont d’ailleurs très en forme puisque Roglic vient de remporter Tirreno-Adriatico avec trois étapes à la clef alors que Remco Evenepoel a démontré qu’il était en très bonne condition en battant plusieurs records sur Strava après avoir remporté l’UAE Tour fin février.

Candidat au podium lors des routes italiennes, Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) sera également à surveiller de près en Catalogne. Le Britannique pourra d’ailleurs compter sur le soutien d’Egan Bernal, de retour à la compétition après une chute au Tour de San Juan en janvier.