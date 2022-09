Evenepoel pour le 13e jour en rouge : ""J'aime cette couleur...même si c'est celle du Standard"

Remco Evenepoel s’attend à un final "assez ouvert" sur cette 18e étape de la Vuelta entre Trujillo et l’Alto de Piornal. "Je ne sais pas si les favoris vont vraiment se bagarrer", a ajouté le leader de cette Vuelta qui ne pense pas que son dauphin Enric Mas va prendre tous les risques pour l’attaquer.

"Je pense qu’il va encore essayer de m’attaquer mais il ne peut pas la jouer "tout au rien" car pour son équipe les points UCI sont importants. S’il perd sa 2e place, il risque de perdre beaucoup de points", a-t-il réagi au micro de Kevin Paepen.

En rouge pour le 13e jour de suite sur cette Vuelta, Evenepoel a ensuite plaisanté quand on l’a confronté à sa couleur de cœur, le Mauve.

"J’ai toujours bien aimé le rouge. Même si ce sont les couleurs du Standard, ce n’est pas trop grave", a souri l’ancien capitaine du RSCA en équipe de jeunes. "Le rouge, c’est le maillot de leader sur la Vuelta, c’est ça le plus important. J’ai reçu des messages de mes anciens équipiers à Anderlecht. Je sais qu’ils me supportent tous et j’espère que tout le monde en Belgique me supporte pour gagner ce maillot rouge."