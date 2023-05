Evenepoel pas inquiet des 14 secondes perdues sur Roglic : "J’en ai pris 43 il y a quelques jours donc pourquoi être stressé ?"

Pour la première fois depuis le début du Giro, Remco Evenepoel a perdu du temps sur certains de ses rivaux. Le champion du monde n’a pas pu répondre à l’attaque de Primoz Roglic dans la montée d’I Cappuccini et a concédé 14 secondes au Slovène et au duo INEOS composé de Tao Geoghegan Hart et Geraint Thomas. Au micro de Samuël Grulois, le champion du monde n’est cependant pas apparu inquiet : "J’en ai pris 43 il y a quelques jours donc pourquoi être stressé ? Pourquoi être malheureux ? Il y a des bons jours. Juste avant la bosse je disais à mon équipier Cattaneo que j’avais un peu mal aux jambes donc je savais que si quelqu’un partait à bloc, ça allait être dur de suivre. Mais tout le monde a explosé, il y a juste les gars d’INEOS qui ont pris le rythme. Je pense que je fais une petite erreur d’essayer de pouvoir sauter dans la roue de Roglic et j’explose un peu. Mais 14 secondes, ce n’est pas beaucoup".

Si le Slovène avait distancé le Belge dans la montée, il a encore un peu plus creusé l’écart dans la descente et sur le plat. Evenepoel n’a pas voulu rentrer à tout prix et a privilégié le fait de ne pas tomber dans la descente : "Je connais la descente de Tirreno avec Lutsenko qui est tombé. Donc je ne voulais pas prendre de risques. Je les ai toujours eus en vue dans les lignes droites donc pas de problème. Ce n’était juste pas la meilleure journée".

Ses adversaires ont montré qu’ils avaient de bonnes jambes mais Remco se veut rassurant : "Je suis là aussi".

Juste après avoir franchi la ligne, le champion du monde est remonté sur son vélo pour faire un petit décrassage sur un vélo de contre-la-montre en prévision du chrono de ce dimanche : "C’était un final assez dur, assez explosif, donc il y a beaucoup d’acide lactique dans les jambes. C’est juste pour faire sortir ça et déjà me préparer pour demain".

Un chrono sur lequel le Belge espère à nouveau briller, lui qui avait remporté la première étape pour prendre le maillot rose de leader : "Malheureusement, Ganna n’est pas là donc on va se fixer sur l’étape et essayer de la gagner et essayer de prendre beaucoup de temps sur les autres".