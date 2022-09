Evenepoel nouveau dauphin de Pogacar au classement UCI, juste devant van Aert

Il y a un nouveau dauphin en ville. Derrière Tadej Pogacar, c’est désormais Remco Evenepoel qui mène la chasse grâce à sa victoire aux Championnats du monde alors que Wout van Aert redescend à la troisième place du classement UCI.

Solide leader du classement UCI, Pogacar a vu son avance fondre ce lundi. "Seulement" dix-neuvième de la course en ligne, le Slovène a vu revenir Evenepoel, premier, et van Aert, quatrième. Les deux Belges ont d’ailleurs inversé leurs positions, le nouveau champion du monde devenant dauphin du classement. Après sa victoire à la Vuelta, le coureur de Schepdaal avait déjà grimpé sur le podium, venant de la 5e place. Pogacar possède désormais 4946 points contre 4767 pour Evenepoel et 4565 pour van Aert.

Derrière, on notera la belle progression d’Arnaud De lie (2231 points), cinquième de la classique Paris-Chauny, qui est passé de la 10e à la 6e place, à portée de fusil du Russe Aleksandr Vlasov (2457).

La Belgique est d’ailleurs la seule nation à placer trois coureurs dans le top 10, ce qui lui permet de dominer très largement le classement par pays devant la France.