Evenepoel ne veut pas revivre l’expérience du Tourmalet : "J’ai vraiment besoin d’une préparation à 200% concentrée sur le Grand Tour"

Avant le départ de la dernière étape du Tour d’Espagne, Remco Evenepoel a fait le bilan de ses trois semaines au micro de Jérome Helguers.

"Tout s’est bien passé même si l’étape du Tourmalet n’était pas ma meilleure journée. Je gagne trois étapes, je fais deux fois troisième, une fois quatrième donc je ne peux pas être déçu car mes résultats sont bons", a-t-il commencé par expliquer.

Au lendemain de sa défaillance, Evenepoel a été impressionnant mais confesse "ne pas trop savoir" comment il a su rebondir. "Le matin, après l’étape du Tourmalet, je me sentais vraiment fatigué, vide et je n’avais pas envie de continuer mais, dès que j’ai pris mon vélo au départ, j’avais des bonnes jambes et des bonnes sensations. Je pense qu’il y avait aussi un sentiment de revanche dans le corps, avance-t-il. Quand j’ai gagné l’étape, cela m’a fait un boost au moral et je me suis dit que je pouvais aller jouer le maillot à pois et plusieurs étapes. J’en ai beaucoup parlé avec Klaas Lodewyck (ndlr : son directeur sportif), il m’a dit d’y aller et d’essayer de gagner le plus d’étapes possibles. J’en gagne encore une après donc j’ai bien répondu avec les pédales."

Que doit-il faire pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise ? "J’ai vraiment besoin d’une préparation à 200% concentrée sur le Grand Tour, répond-il. On le sait pour l’année prochaine donc on ne prendra pas trop de courses avant le Grand Tour. Il faut être patient, économiser l’énergie et bien planifier l’année."