Evenepoel "limité" par son entourage, van Aert trop tendre quand ça devient dur : Paolo Bettini donne son avis sur les deux Belges

Au lendemain de la fin des Mondiaux de cyclisme, à Glasgow, le champion italien Paolo Bettini est revenu sur les performances des deux stars belges : Remco Evenepoel et Wout van Aert. Si le "grillon", de son surnom, se montre dithyrambique envers Remco, Bettini se veut plus sévère avec le coureur de la Jumbo-Visma.

Vendredi dernier, Evenepoel a triomphé dans les rues de Galsgow, devenant le nouveau champion du monde du contre-la-montre devant Filippo Ganna, véritable spécialiste de la discipline. Une performance saluée par Bettini.

"Remco est un coureur qui sait exactement ce qu’il fait quand il est serein. C’est un grand coureur et ce n’est pas la première fois qu’il bat Filippo dans un contre-la-montre. À part eux, tous les autres sont à des années-lumière", a-t-il confié au média italien OAsport.

Champion du monde sur route l’année dernière, du chrono cette année et déjà vainqueur de la Doyenne (2x) et de la Vuelta à seulement 23 ans, le Belge a-t-il des limites ?

"Vu ce qu’il s’est passé récemment, je dirais que c’est son entourage", a expliqué le double champion du monde italien (2006 et 2007), faisant référence à la querelle entre Patrick Evenepoel et Patrick Lefevere concernant l’avenir de Remco.

Avant de poursuivre son raisonnement : "Pour faire une grande carrière, il faut être entouré de personnes qui te laissent tranquille, qui te laissent travailler sereinement. Ce n’est pas facile de garder le cap psychologiquement à ce niveau-là quand tu as des personnes qui te créent des problèmes. Mentalement, Remco est un coureur qui s’énerve souvent et réagit parfois de manière exagérée. C’est certainement un "fuoriclasse" (un phénomène) et à la fin de sa carrière, il pourra compter tous les succès dans son palmarès".

Malgré tout le talent de Remco Evenepoel, Bettini ne le voit pas remporter une deuxième Vuelta consécutive : "Il défie une véritable meute de loups. Jumbo Visma a la possibilité de faire un triplé sur les grands Tours et se présente à la Vuelta avec une équipe bien plus forte que Soudal".

Quand ça devient dur, il trouve toujours quelqu’un pour lui donner une raclée

Plus tôt dans ces championnats du monde de cyclisme, Wout van Aert s’est de nouveau s’incliné face à un irrésistible Mathieu van der Poel, sur la course en ligne. Médaillé d’argent, "WVA" a tout simplement avoué que le Néerlandais était "plus fort".

"Quand ça devient dur, il trouve toujours quelqu’un pour lui donner une raclée, s’est lâché Bettini, très dur avec van Aert. Au début de la saison, il dominait sur les semi-classiques mais ensuite, il n’est jamais parvenu à briller sur les grandes courses. Au Tour de France, il s’est complètement mis à la disposition de son équipe mais on voyait déjà à Bilbao qu’il était nerveux".

Avant de conclure : "Lors des Mondiaux sur route, je n’ai pas aimé la façon dont la Belgique a couru. Il semblait qu’ils se courraient l’un contre l’autre au sein de la même équipe. Certains pour Remco et d’autres pour Wout. C’est comme ça qu’on perd les courses... même si Van Der Poel était nettement supérieur".