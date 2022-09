Evenepoel limite la casse face à Roglic et conserve le rouge sur la Sierra Nevada, Arensman vainqueur d'étape

Au lendemain de son coup de mou à la Sierra de la Pandera, Remco Evenepoel a de nouveau perdu du temps sur Primoz Roglic lors de l’exigeante 16e étape de la Vuelta qui reliait Martos à la Sierra Nevada via l'interminable Alto de la Hoya de la Mora (23,1 km à 6,6%).

Bien plus fringuant que la veille, le Belge s’est défendu admirablement sur cette ascension qui atteignait les 2500m d’altitude. Roglic a en effet dû attendre le dernier kilomètre pour le faire craquer. Intelligemment, Evenepoel n’a pas répondu à l’attaque du Slovène et n’a fini par concéder qu’une quinzaine de secondes à son principal adversaire. Une bonne opération sur l'une des ascensions les plus difficiles de cette Vuelta.

Présent dans l’échappée de 29 coureurs qui a animé l’étape, le jeune néerlandais Thymen Arensman s’est quant à lui envolé vers la victoire pour devancer de plus d'une minute un brillant Enric Mas. L'Espagnol, troisième du général, a réussi un beau numéro en emboîtant le pas du Colombien Miguel Angel Lopez à 10km du but. Il a fini par refiler 36 secondes (+6 de bonification) à Evenepoel, 10e de l'étape.

Au général, Evenepoel conserve 1:34 sur Roglic et 2:01 sur Mas.

Lundi, le peloton de la Vuelta bénéficiera d’une dernière journée de repos avant d’aborder la dernière semaine. Celle-ci débutera mardi par la 16e étape entre Sanlucar de Barrameda et Tomares avec 189,4 km globalement plats qui font du pied aux sprinteurs.