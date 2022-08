Evenepoel : "Je n’ai toujours pas remporté d’étape donc ça reste mon but principal"

Mais pas question de se mettre trop de pression pour la suite : "C’est jour après jour, je ne sais pas dire pour la troisième semaine. C’est jour après jour et si j’ai de bonnes jambes tant mieux, si je n’ai pas de bonnes jambes, ça ne sera pas facile. La semaine la plus dure avec plusieurs étapes difficiles de suite est passée. Maintenant c’est contre-la-montre et puis plusieurs étapes de sprint et de montagne. Il y aura un peu moins de fatigue que ce qu’il y avait la semaine passée donc j’espère récupérer autant que possible sur les étapes plus faciles et être prêt pour le week-end difficile. La troisième semaine, ce sera plus ou moins la même histoire, essayer de récupérer sur les étapes de sprint et être prêts pour les 17, 18, 19, et 20e étapes".

L’objectif annoncé avant la Vuelta était un top 10 avec une victoire d’étape. Et à écouter Evenepoel, c’est bien la victoire d’étape qui occupe le plus son esprit après les neuf premières étapes : "Je pense que je ne change pas mon objectif. C’est mon premier vrai Grand Tour. L’année dernière, j’ai commencé le Giro mais on ne peut pas comparer le coureur que j’étais à celui que je suis maintenant. Je n’ai toujours pas remporté d’étape donc ça reste mon but principal. C’est vraiment spécial de porter le maillot de leader pendant quelque temps et d’être devant avec les meilleurs grimpeurs du monde, c’est un rêve qui devient réalité mais je rêve aussi d’une victoire d’étape sur un Grand Tour. J’espère que je pourrai le faire demain".