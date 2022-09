Evenepoel : "J’avais les jambes un peu lourdes mais j’ai encore de l’avance, tout n’est pas perdu"

Malgré le temps perdu, il n’est pas abattu. Après avoir perdu une cinquantaine de secondes sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Remco Evenepoel (QuickStep Alpha Vinyl) s’est exprimé à notre micro après la quatorzième étape de la Vuelta.

Concernant sa défaillance dans la dernière ascension, le maillot rouge est assez clair : "J’avais les jambes un peu lourdes dans les cinq derniers kilomètres. Jumbo-Visma avait mis un rythme très rapide, comme dans l’avant-dernière montée. C’était une course assez dure avec un départ très long et très rapide. C’est la vie mais je pense avoir bien géré la perte de temps."

Malgré le temps perdu, Evenepoel reste positif : "On a essayé de me communiquer les écarts avec Mas et Roglic. À la fin, il n’y a que Roglic et Lopez qui m’ont pris 48 secondes. Mas ne prend qu’une demi-minute, ce n’est pas énorme sur une arrivée comme cela. Je pense que Roglic était le plus fort aujourd’hui parmi les favoris. Pour le reste, j’ai bien géré le coup."

Victime d’une chute jeudi, le coureur ne s’est pas étendu dessus : "C’est la deuxième journée après la chute, c’est toujours à ce moment-là que tu sens plus les muscles et ses conséquences. Je ne veux pas l’utiliser comme excuse, j’avais juste les jambes un peu lourdes sur cette arrivée. J’ai encore 1'50" d’avance sur Roglic donc ce n’est pas du tout perdu."

Ce dimanche, le peloton aura rendez-vous avec la Sierra Nevada, une étape qui sera cruciale dans la lutte pour la victoire finale : "Demain sera une autre journée, ce sera une nouvelle occasion pour nous de défendre le maillot mais c’est aussi une arrivée complètement différente d’aujourd’hui. Ce sera une nouvelle journée, espérons avec de nouvelles jambes."