Evenepoel immédiatement performant après son stage en altitude ? On est confiant du côté de Soudal Quick-Step

Combiner une préparation méticuleuse et forcément dispendieuse en vue du Giro d'Italia et des ambitions de victoire à Liège-Bastogne-Liège, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais on le sait, Remco Evenepoel est tout sauf un coureur comme les autres. Malgré la charge de travail importante, le phénomène de Schepdaal sera bel en forme pour défendre son titre sur la Doyenne dimanche, avance son entourage.

Si Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke - qui l'accompagnaient lors de son stage d'altitude sur le volcan du Teide - sont revenus en Belgique pour prendre part à la Flèche Wallonne ce mercredi, Evenepoel est resté quelques jours de plus sur les routes de Tenerife pour finalement revenir en Belgique vendredi.

Son objectif : profiter un maximum de l'effet d'altitude. "Quand on redescend de la montagne, les effets de l'altitude commencent à s'estomper progressivement", a expliqué son entrâineur Koen Pelgrim à Het Laatste Nieuws. "On a préféré qu'il reste pour qu'il garde cet effet bénéfique plus longtemps. Plus près on termine ce stage du début du Giro et plus longtemps Remco pourra tirer profit de l'effet altitude. C'est important quand on sait que la troisième semaine du Giro peut-être décisive."