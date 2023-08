Remco Evenepoel était apparu très énervé ce samedi à l’arrivée du contre-la-montre par équipes de la première étape de la Vuelta. Le Belge avait fustigé les conditions dans lesquelles les coureurs ont dû rouler et avait surtout pointé le manque de luminosité qui rendait la course très dangereuse. Un avis que de nombreux coureurs avaient partagé. Un soutien qui n’a pas étonné Remco Evenepoel. "C’est normal je pense. C’était des circonstances qu’on ne peut pas accepter. C’est comme ça", avouait le champion de Belgique au micro de Lancelot Meulewaeter.

Si la pluie était présente samedi, elle le sera encore ce dimanche et pour le tout récent champion du monde du chrono, il faudra être très attentif, même si pour la météo, il n'y a pas grand-chose à faire : "La pluie c’est la pluie, on ne peut rien changer. Il y a un circuit final qui est très technique. Il faut faire la course. La pluie on ne peut pas la changer, il faut faire la course et surtout rester sur le vélo".

Pour tenter d'éviter des chutes dans ce circuit final, les organisateurs ont pris la décision de geler les temps après le sprint qui octroie des bonifications en haut de Montjuic. Mais pour Remco Evenepoel, les organisateurs se sont encore montrés complètement à côté de la plaque : "C’est stupide parce que ça ne change rien de mettre les temps au sommet et puis il n’y a plus que trois kilomètres. Il y aura la course à fond. Peut-être qu’il y aura un groupe de 15-20 coureurs qui seront partis pour jouer les bonifs et à partir de là, il ne reste que 4-5 minutes jusqu’à l’arrivée donc ça ne change rien du tout".

Pour Remco Evenepoel, il fallait geler les temps plus tôt dans la course : "On avait demandé de geler les temps au début du circuit mais ils n’ont pas accepté ça, ils ont ignoré. J’aurais pensé qu’ils allaient nous montrer un peu plus de respect. Encore plus après hier, mais ils n’ont pas écouté donc encore un manque de respect envers le peloton je trouve".

Le champion de Belgique a finalement obtenu gain de cause puisque les organisateurs ont décidé quelques instants avant le départ de geler les temps à 9km de l'arrivée, mais ont malgré tout maintenu les bonifications.

Il faudra donc se montrer attentif pour éviter les pièges que réserve le final de cette deuxième étape, qui sera à suivre sur Tipik et Auvio dès 14h50.