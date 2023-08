Evenepoel et van Aert face au maître du chrono, Filippo Ganna : retour sur les confrontations avec l'Italien

Sur courte distance, Ganna a souvent dominé Evenepoel. Mais lorsque le parcours s’allonge, le Belge est dans le match et a déjà devancé le coureur INEOS Grenadiers, bien que l’Italien ait terminé sept fois devant le coureur de Soudal – Quick Step sur douze confrontations. Lors des championnats du monde en 2019, Evenepoel avait d’ailleurs battu Ganna sur un parcours de 54km et n’avait été devancé que par Rohan Dennis, qui s’était adjugé le maillot arc-en-ciel devant les deux hommes.

Les deux longs chronos suivants où les deux hommes étaient présents ont tourné à l’avantage de Ganna. Aux Jeux Olympiques d’abord, où il avait bouclé les 44,2km à la cinquième place alors qu’Evenepoel avait terminé neuvième, et ensuite sur les championnats du monde en Belgique un peu plus d’un mois plus tard où l’Italien s’était montré le plus rapide sur les 43,3km alors qu’Evenepoel avait terminé 3e, derrière van Aert.

Plus récemment, Evenepoel a inversé la tendance en terminant troisième des championnats du monde en 2022 alors que Ganna avait terminé septième.

Le dernier chrono en date qui a opposé les deux rouleurs était celui de la première étape du Giro 2023 où Evenepoel avait réalisé le meilleur temps pour s’emparer du maillot rose, avec 22 secondes d’avance sur Ganna sur les 19,6km du parcours.

Les deux hommes sont donc proches et le parcours pourrait faire la différence. Même si on a vu que malgré le parcours vallonné lors des Jeux Olympiques de Tokyo, supposé plus adapté à Evenepoel, Ganna s’était montré plus rapide que le Belge. Il n'avait toutefois pas pu s’approcher de la médaille alors que le coureur de la Soudal – Quick Step avait sans doute connu un jour sans.

Lors des derniers championnats du monde, dont le tracé était près de 15km plus court que ces Mondiaux mais avec un profil assez similaire, bien qu’un peu plus vallonné, Evenepoel avait surclassé Ganna et lui avait collé près de 50 secondes.

La bagarre risque donc d’être belle tant les deux hommes semblent capables de se battre. Ils pourront faire parler leur puissance sur le tracé de 47,8km de ces Mondiaux propices aux spécialistes à en croire Wout van Aert.